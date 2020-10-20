verano 2020
Vienen todos: cerca de 14 mil vehículos ingresaron a la ciudad
De acuerdo a los datos suministrados por el Departamento de la Zona Vial VII una gran cantidad de autos se registran desde la primera hora de este viernes en las rutas con destino Mar del Plata.
En un día se agotaron los pasajes del servicio adicional de trenes
Los servicios agregados recientemente de Constitución a Mar del Plata del 24 y 31 de enero se acabaron en sólo 24 horas. Las vueltas del 26 y 2 de febrero aún cuentan con pasajes y pueden adquirirse vía web. Para febrero hay disponibilidad. Los servicios salen los viernes desde Constitución y regres
La primera quincena cerró con un 85% de ocupación hotelera
De acuerdo a los registros de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEGH) la actividad llegó a promediar un alto número, por encima de lo estimado durante los primeros 15 días del 2020.
Se espera un recambio con 80% de ocupación hotelera
De acuerdo a un sondeo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEGH) la actividad llegaría a su tope de trabajo en el inicio de la segunda quincena del año. Se aguarda que las cifras aumenten con el correr de los días.
Salud despliega en rutas y playas un Sistema de Atención al Turista
Durante el verano habrá 15 ambulancias, un helicóptero, 25 puestos sanitarios fijos preparado para la asistencia médica inmediata en distintas ciudades de la Costa Atlántica.
El primer fin de semana 2020 aumenta las expectativas en Mar del Plata
El arribo de turistas se intensificó durante el primer fin de semana del año en la ciudad, acompañado por niveles de ocupación hotelera cercanos al 75 por ciento, intenso movimiento en las zonas comerciales y por un clima que prevé lluvias para hoy y mañana, luego de haber ofrecido las primeras jorn
La tormenta quiere quedarse hasta fin de año
Este lunes las nubes predominarán en el cielo y se pronosticaron tormentas fuertes para la mañana, con posibilidad de mejoras hacia la tarde.
Continúa la llegada de vehículos a Mar del Plata para despedir el año
De acuerdo a los datos suministrados por Departamento de la Zona Vial VII una gran cantidad de autos se registran desde la primera hora de este domingo en las rutas con destino a nuestra ciudad.
Se presentó la Campaña de Documentación Verano 2020
El Registro Nacional de las Personas (Renaper), organismo dependiente del Ministerio del Interior, presentó hoy en Casa Rosada la Campaña de Documentación Verano 2020 que recorrerá los distintos puntos turísticos. En Mar del Plata, el camión fábrica se instalará en Plaza Colón.
Más 10 mil personas están arribando a Mar del Plata
De acuerdo a los datos suministrados por Departamento de la Zona Vial VII una gran cantidad de autos se registran desde la primera hora de este jueves en las principales rutas con destino a nuestra ciudad.
Entusiasmo por las reservas para enero
Tras el retorno del "dólar turista", creció el interés por veranear en las playas de Mar del Plata y de esta manera se extiende el buen momento del turismo local.