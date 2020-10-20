verano 2020

El primer fin de semana 2020 aumenta las expectativas en Mar del Plata

El arribo de turistas se intensificó durante el primer fin de semana del año en la ciudad, acompañado por niveles de ocupación hotelera cercanos al 75 por ciento, intenso movimiento en las zonas comerciales y por un clima que prevé lluvias para hoy y mañana, luego de haber ofrecido las primeras jorn