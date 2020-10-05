ventas por internet

Qué es el “botón de arrepentimiento” que tendrán que exhibir las empresas que vendan por internet
Los clientes tendrán un plazo de 10 días para activarlo desde la contratación del servicio o la recepción de un producto.
Los clientes tendrán un plazo de 10 días para activarlo desde la contratación del servicio o la recepción de un producto.
De acuerdo al informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sobre las cifras de enero, crecieron 4,8%, mientras que las operaciones en locales comerciales retrocedieron 11,6%, acumulando una caída de 13 meses consecutivos.