La secundaria N°33 por fin tiene ventanas
Luego de meses de reclamos, la institución, que recientemente recibió el nombre de Julio Martires Manza, recibió una respuesta satisfactoria. "Estamos muy felices", dijo Claudia Luengo, su directora.
Luego de meses de reclamos, la institución, que recientemente recibió el nombre de Julio Martires Manza, recibió una respuesta satisfactoria. "Estamos muy felices", dijo Claudia Luengo, su directora.
Esta mañana se dirigieron a la sede del organismo para visibilizar la problemática. Desde el consejo señalaron que las obras estarían finalizadas en 60 días y se trataría de una "intervención integral".
Se trata del establecimiento que está en Benito Lynch 4959. Su directora, Claudia Luengo, lamentó el importante ingreso de agua que se registró en cada una de las aulas. "Tenemos tres centímetros de agua. No se puede estar así", expresó, a El Marplatense.