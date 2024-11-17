venta de alcohol

Los jóvenes tienen acceso a bebidas alcohólicas desde los 12 años
Así lo reveló un informe realizado por la Defensoría del Pueblo.
Así lo reveló un informe realizado por la Defensoría del Pueblo.
Sucedió en una reconocida tienda de bebidas alcohólicas del centro, ubicada en La Rioja entre la avenida Colón y Bolívar.
Personal de inspección general se dirigió a la zona sur donde se realizan festejos, con uso de bebidas alcohólicas y la utilización de pirotecnia.
La medida se aplica desde este domingo y durará hasta el último día de Semana Santa. La venta de bebidas alcohólicas en comercios en toda la provincia de Buenos Aires se extenderá hasta las 23.
El Departamento ReBA, perteneciente a la Secretaría de Inspección General, decomisó esa cantidad de siete comercios en tareas desarrolladas durante los últimos 15 días por transgredir Ordenanzas Municipales.