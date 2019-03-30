Se realizó la tradicional Crema de la Falla Valenciana
La 65° Fiesta Fallera Valenciana tuvo este sábado la quema del "Político sin rostro". Frente a la Plaza Colón, miles de marplatenses se congregaron para ver la tradicional fiesta de la ciudad.
La 65° Fiesta Fallera Valenciana tuvo este sábado la quema del "Político sin rostro". Frente a la Plaza Colón, miles de marplatenses se congregaron para ver la tradicional fiesta de la ciudad.
Con actividades que van desde un concurso de paellas, un festival artístico en el Teatro Colón, hasta el cierre con la tradicional Cremá de la Falla Valenciana, se desarrollará una nueva edición en la ciudad.