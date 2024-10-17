Vacunatorio VIP: la Cámara Federal ordenó reabrir la causa e investigar a los que recibieron las dosis anticipadas

La jueza María Eugenia Capuchetti había archivado parcialmente la causa y el fiscal Sergio Rodríguez apeló esa decisión, que fue revertida por los camaristas. Recordamos el repudio que se realizó desde el HCD de Mar del Plata ante el escándalo en medio de la pandemia.