Vacunatorio VIP: confirmaron el procesamiento del Ginés González García
Además, el tribunal de apelaciones dispuso un embargo de 20 millones de pesos para el ex funcionario y ordenó profundizar la investigación.
Además, el tribunal de apelaciones dispuso un embargo de 20 millones de pesos para el ex funcionario y ordenó profundizar la investigación.
Fue uno de los mayores escándalos del Gobierno de Alberto Fernández, cuando se descubrió que gente cercana al poder tenía privilegios para vacunarse contra el Covid-19.
La jueza María Eugenia Capuchetti había archivado parcialmente la causa y el fiscal Sergio Rodríguez apeló esa decisión, que fue revertida por los camaristas. Recordamos el repudio que se realizó desde el HCD de Mar del Plata ante el escándalo en medio de la pandemia.