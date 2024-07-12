Procesaron a Ginés González García por la causa del “Vacunatorio VIP”
Fue uno de los mayores escándalos del Gobierno de Alberto Fernández, cuando se descubrió que gente cercana al poder tenía privilegios para vacunarse contra el Covid-19.
Fue uno de los mayores escándalos del Gobierno de Alberto Fernández, cuando se descubrió que gente cercana al poder tenía privilegios para vacunarse contra el Covid-19.
Cerca del 90% de las camas del único efector de salud están ocupadas. Hay 10 pacientes covid y post covid internados y el resto corresponde a otras patologías.