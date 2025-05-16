vacunación antirábica

Salud se mueve llega este sábado a la Plaza España
La jornada se desarrollará de 10 a 13 en el Corredor Saludable del mencionado espacio público, ubicado en la avenida Libertad y la costa.
La jornada se desarrollará de 10 a 13 en el Corredor Saludable del mencionado espacio público, ubicado en la avenida Libertad y la costa.
La entidad, en el Día Mundial contra la Rabia, resaltó “la importancia de brindar un cuidado adecuado a nuestros animales de compañía, cumpliendo con las medidas esenciales, como la vacunación antirrábica a partir de los 3 meses de edad y su aplicación anual”.
La Municipalidad detalló las próximas fechas. Se visitarán los barrios Las Heras, Parque Palermo, Parque Hermoso, Nuevo Golf y Belisario Roldán.