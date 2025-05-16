vacunación antirábica

El Colegio de Veterinarios bonaerense hace “un llamado a la prevención” contra la rabia

La entidad, en el Día Mundial contra la Rabia, resaltó “la importancia de brindar un cuidado adecuado a nuestros animales de compañía, cumpliendo con las medidas esenciales, como la vacunación antirrábica a partir de los 3 meses de edad y su aplicación anual”.