Manifestación de hipotecados que no pueden pagar sus créditos UVA

Vecinos autoconvocados se reunieron en el monumento San Martín para visibilizar la realidad que les toca enfrentar al haber sido acreedores. "Es una pesadilla, algunos sacaron créditos por 700 mil pesos en 2017 y hoy están debiendo un millón 300 mil pesos.