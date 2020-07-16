Universidad de Oxford

Científicos de Oxford aseguran que la vacuna contra el coronavirus mostró "resultados prometedores"
Los investigadores creen que lograron un gran avance después de descubrir que la vacuna podría proporcionar una "doble protección" contra el virus.
Los investigadores creen que lograron un gran avance después de descubrir que la vacuna podría proporcionar una "doble protección" contra el virus.
Las pruebas clínicas de una vacuna contra el COVID-19 estarían completadas en en ese mes, según señaló un asesor del Gobierno británico.