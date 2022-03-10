Unión sigue creciendo y vapuleó a Estudiantes de La Plata

En un nuevo partido de la Liga Federal, el “celeste” venció 122 a 91 al “Pincha” en su casa con un descollante segundo tiempo donde anotó 76 puntos (37 en el 3° cuarto y 39 en el último). Juan Ignacio Bellozas fue el máximo anotador con 38 puntos, pero jugó un gran partido Cristian Cadillac con un t