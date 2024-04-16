Unión de Guardavidas Agremiados

Paritarias: Guardavidas llaman "tregua salarial" al acuerdo con el Ejecutivo local
El referente del gremio, Néstor Nardone confirmó que se reunirán mes a mes con el gobierno local. "Hoy estamos con una brecha muy grande", dijo.
El referente del gremio, Néstor Nardone confirmó que se reunirán mes a mes con el gobierno local. "Hoy estamos con una brecha muy grande", dijo.
Los trabajadores reclaman la unificación del operativo de seguridad en playas, elementos de protección personal y un aumento. Destacaron que "casI el 90%" ya firmó el registro habilitado por Bonifatti. En el lugar también se manifiesta el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).