Guardavidas vuelven a la carga por el pago de sueldos de marzo

Así lo indicó Luciano Grimaldi, secretario adjunto de la Unión de Guardavidas Agremiados: "Nosotros seguimos con las prestaciones y cumplimos con nuestra tarea, no vemos ningún motivo ni justificación válida para el atraso que vienen sosteniendo una importante cantidad de empresarios".