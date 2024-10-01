Inician las guardias diarias de guardavidas en las playas más concurridas de la ciudad
Son dieciocho balnearios de diferentes puntos de la ciudad que comienzan con sus guardias de guardavidas, todos los días de 11 a 17.
Son dieciocho balnearios de diferentes puntos de la ciudad que comienzan con sus guardias de guardavidas, todos los días de 11 a 17.
Así lo indicó Luciano Grimaldi, secretario adjunto de la Unión de Guardavidas Agremiados: "Nosotros seguimos con las prestaciones y cumplimos con nuestra tarea, no vemos ningún motivo ni justificación válida para el atraso que vienen sosteniendo una importante cantidad de empresarios".