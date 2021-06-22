Vecinos Unidos: reconocimiento como partido, reuniones con otros sectores e incorporación de peronistas
El espacio que lideran los senadores Lucas Fiorini y Roberto Costa viene construyendo territorio en la Provincia.
El espacio que lideran los senadores Lucas Fiorini y Roberto Costa viene construyendo territorio en la Provincia.
El senador Lucas Fiorini fue el primer disertante del ciclo que dio inició esta semana. Se realizarán varios encuentros donde expondrán de manera virtual dirigentes e intelectuales del peronismo de todo el país.
Aunque muchos líderes de la oposición dicen que aún falta mucho, desde la estructura provincial iniciaron reuniones de coordinación con la mente puesta en las elecciones.
Son los que forman parte de Vecinos Unidos, espacio provincial que lideran los senadores Lucas Fiorini y Roberto Costa. Se reunieron con el vicejefe de gobierno porteño y comprobaron el funcionamiento de distintas áreas.