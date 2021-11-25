El dolor de una familia que no cesa: se cumple un año del crimen de Aramayo

El joven fue asesinado a golpes y patadas por al menos 6 personas en Polonia y Hernandarias. Tres de ellos están detenidos. La causa tiene notificación del pedido de elevación a juicio y está en la Cámara. "Lo lloramos todos los días", dice una de sus hermanas.