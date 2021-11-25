La noticia que enmudeció al país y al mundo: se cumple un año de la muerte de Maradona
El 25 de noviembre quedará en la memoria como el paso a la inmortalidad del ídolo futbolístico que murió en el medio de una pandemia de salud.
El 25 de noviembre quedará en la memoria como el paso a la inmortalidad del ídolo futbolístico que murió en el medio de una pandemia de salud.
El joven fue asesinado a golpes y patadas por al menos 6 personas en Polonia y Hernandarias. Tres de ellos están detenidos. La causa tiene notificación del pedido de elevación a juicio y está en la Cámara. "Lo lloramos todos los días", dice una de sus hermanas.