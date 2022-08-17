Juana Giardini juega el Sudamericano U21 en Perú
La marplatense comenzará este jueves por la noche la participación en el Campeonato Sudamericano U21 de Voley en Cajamarca, Perú. El debut será desde las 22 enfrentando al combinado local.
La marplatense comenzará este jueves por la noche la participación en el Campeonato Sudamericano U21 de Voley en Cajamarca, Perú. El debut será desde las 22 enfrentando al combinado local.
La marplatense fue citada para formar parte de una Concentración Nacional U21 en el Cenard desde el próximo lunes donde trabajará a la par de la medallista olímpica Valentina Raposo, por ejemplo: “No me lo esperaba”; confesó en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).