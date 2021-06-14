Trotta
Trotta: “Si hay que suspender las vacaciones, lo vamos a hacer”
Trotta: "La mayoría de las provincias planea el regreso a las clases presenciales a partir de marzo"
Nicolás Trotta: "No hace falta una vacuna para regresar a las aulas"
Baradel pidió que el protocolo de vuelta a clases "se convierta en acuerdo paritario"
Trotta: “Tendremos todo listo para cuando podamos volver a las aulas”
Trotta confirmó que los trabajadores de jardines de infantes cobrarán el ATP
Kicillof: “Ante la pandemia, hay un Estado que jerarquiza e invierte en educación"
El gobernador estuvo en Hurlingham para presentar la preparación de la plataforma "Aula Abierta" para toda la provincia de Buenos Aires, la cual “va a permitir que casi 30 mil chicos puedan estudiar desde su casa, sin consumo de datos en el teléfono y de forma gratuita”.
El ministro de Educación anunció que se extenderá la suspensión de clases
"Se extenderá la suspensión de las clases para priorizar la salud", afirmó Trotta en una entrevista radial. Anunció que trabajan en una segunda etapa de la propuesta "Seguimos Educando".
El ministro de Educación se comprometió a convocar a la paritaria docente
Nicolás Trotta aseguró también que se está "constituyendo una dirección nacional que va a asumir la aplicación de la Educación Sexual Integral en las escuelas" donde se "impulsarán todas las herramientas necesarias".