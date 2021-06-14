Kicillof: “Ante la pandemia, hay un Estado que jerarquiza e invierte en educación"

El gobernador estuvo en Hurlingham para presentar la preparación de la plataforma "Aula Abierta" para toda la provincia de Buenos Aires, la cual “va a permitir que casi 30 mil chicos puedan estudiar desde su casa, sin consumo de datos en el teléfono y de forma gratuita”.