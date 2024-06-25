Continúa la toma de tres casas de decoración: "Es muy triste porque te desconocen"

Los trabajadores de las empresas decidieron tomar las sucursales por la falta de pago de sueldos e indemnizaciones. Ante la falta de respuestas de los dueños, siguen con la medida de fuerza e intentan alcanzar sus sueldos con la venta de los artículos.