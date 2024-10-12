Inscripciones abiertas para el Triatlón Olímpico de Mar del Plata
El próximo 15 de diciembre se realizará una nueva versión de uno de los eventos más importantes de la temporada y ya está abierta la inscripción.
El próximo 15 de diciembre se realizará una nueva versión de uno de los eventos más importantes de la temporada y ya está abierta la inscripción.
El azuleño Gerónimo Dhereté y Brenda Rosso de Ramos Mejía, fueron los grandes ganadores del Triatlón Olímpico que se corrió esta mañana en Mar del Plata organizado por ISSports.
La competencia del Triatlón Olímpico que organiza ISSports tendrá cupos completos (500 participantes) y además contará con destacadas figuras locales.