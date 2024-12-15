Triatlon Olímpico

Dhereté y Rosso se quedaron con el Triatlón Olímpico en Mar del Plata
El azuleño Gerónimo Dhereté y Brenda Rosso de Ramos Mejía, fueron los grandes ganadores del Triatlón Olímpico que se corrió esta mañana en Mar del Plata organizado por ISSports.
El azuleño Gerónimo Dhereté y Brenda Rosso de Ramos Mejía, fueron los grandes ganadores del Triatlón Olímpico que se corrió esta mañana en Mar del Plata organizado por ISSports.
El domingo a las 7 de la mañana comenzará el Triatlón Olímpico en la costa marplatense con la participación de 500 deportistas. Fue distinguido Tiago Muñoz.
La competencia del Triatlón Olímpico que organiza ISSports tendrá cupos completos (500 participantes) y además contará con destacadas figuras locales.