6 verdades sobre los trastornos alimentarios
La licenciada en Nutrición Agustina Murcho nos detalla qué debemos conocer en relación a esta problemática.
La licenciada en Nutrición Agustina Murcho nos detalla qué debemos conocer en relación a esta problemática.
Ciertos hábitos pueden ayudar a evitar que los chicos desarrollen este tipo de enfermedades.
En muchos casos se esconde el deseo de hacer dieta y pueden producirse trastornos alimentarios.
La licenciada en nutrición Agustina Murcho, especialista en trastornos alimentarios nos explica de qué se trata esta enfermedad.
Agustina Murcho, Lic. en Nutrición y especializada en trastornos alimenticios, afirma que vivimos en un mundo donde abunda el culto al cuerpo, lo 100% saludable y las dietas, pero nadie habla del riesgo de someterse a dietas.