Trasbordo: "La idea es seguir sumando líneas"
El subsecretario de Transporte y Tránsito, Claudio Cambareri, señaló que "está funcionando muy bien" el sistema y que planean expandirlo para que el viaje sea "más corto y dinámico".
El subsecretario de Transporte y Tránsito, Claudio Cambareri, señaló que "está funcionando muy bien" el sistema y que planean expandirlo para que el viaje sea "más corto y dinámico".
A partir de este jueves, los pasajeros podrán combinar la línea 541 con las 551 y 553, siendo el punto de trasbordo en Alvarado y San Luis y, por otro lado, el 562 con el 563, siendo el punto de trasbordo en Colón y 180. Se suman a las que ya se encontraba funcionando: 525 con el 563 y el 541.