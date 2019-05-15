Trasbordo: anunciaron dos nuevas combinaciones pagando un solo boleto

A partir de este jueves, los pasajeros podrán combinar la línea 541 con las 551 y 553, siendo el punto de trasbordo en Alvarado y San Luis y, por otro lado, el 562 con el 563, siendo el punto de trasbordo en Colón y 180. Se suman a las que ya se encontraba funcionando: 525 con el 563 y el 541.