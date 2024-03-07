El cantante local B Front presenta su tema “Cositas malas”
Es un tema grabado junto a otro talento de la ciudad, Charnelli, que está disponible en todas las plataformas.
Es un tema grabado junto a otro talento de la ciudad, Charnelli, que está disponible en todas las plataformas.
Una experiencia en primera persona sobre el fenómeno musical que moviliza a los más jóvenes. Un breve recorrido por su historia y referentes. Un lenguaje universal que se estacionó y creó un estilo propio junto a una cultura que planea perdurar.
El músico, que tiene numerosos seguidores en redes sociales, visitará la ciudad para hacer delirar a los fanáticos. YSY A participó de los éxitos “Tumbando el Club” y “Domingo”, además de colaborar con los artistas del momento Neo Pistea, Duki, Cazzu y Khea.
El músico, que juega con los límites del trap, el pop y la música urbana , acompañado por una banda de excelentes músicos , brindó un show que generó movimiento, frescura y energía en Espacio Clarín.