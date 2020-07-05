Balcarce: le amputaron parte del brazo a un trabajador tras accidentarse con una tolva
El hombre fue trasladado al Hospital Municipal tras sufrir un accidente laboral en el sector de carga de una planta productora ubicada en Balcarce.
El hombre fue trasladado al Hospital Municipal tras sufrir un accidente laboral en el sector de carga de una planta productora ubicada en Balcarce.
El hombre es de Lomas de Zamora y "forma parte de la gente que viene al puerto a embarcarse", según confirmaron a El Marplatense fuentes sanitaristas. El resultado se conoció ya que fue testeado como parte del protocolo que realizan los empresarios para confirmar que puedan trabajar.