El Municipio presentará "antes de fin de año" el Plan de Seguridad
Así lo reveló a CNN Radio el secretario de Seguridad, Horacio "Totó" García. Sin embargo, le restó importancia "al papel" y afirmó que lo importante es "escuchar a la sociedad".
Así lo reveló a CNN Radio el secretario de Seguridad, Horacio "Totó" García. Sin embargo, le restó importancia "al papel" y afirmó que lo importante es "escuchar a la sociedad".
Mantuvieron un encuentro este viernes que duró alrededor de una hora. El funcionario municipal prometió respuestas. "Nos fue muy bien", señalaron los vecinos.