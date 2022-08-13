Kimberley en la cima de una zona y punta compartida en la otra

Después de 10 fechas disputadas en el Torneo “Roberto Crespo” que organiza la Liga Marplatense de Fútbol, sigue habiendo cambios en la cima porque a los que están arriba, les cuesta ganar para sostenerse. Kimberley se convirtió en único líder de la Zona 2, mientras que River y Banfield vuelven a com