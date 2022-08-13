Torneo "Roberto Crespo"
Domingo de fútbol para la Liga Marplatense
Se juega el cuarto capítulo de la segunda fase
Habrá fútbol este sábado buscando afianzar candidatos
Se sorteó la segunda parte del Torneo “Roberto Crespo”
Sacaron pasaje Independiente, Círculo, San Lorenzo y San José
Otra vez se suspendió la fecha del Torneo “Roberto Crespo”
Tres clasificados a Zona Campeonato
Después de la finalización de la Fecha 11 en el Torneo “Roberto Crespo”, Kimberley, Atlético Mar del Plata y Deportivo Norte lograron la clasificación a la Zona Campeonato. Además Banfield perdió su invicto y Chapadmalal logró su primera victoria del torneo.
Kimberley en la cima de una zona y punta compartida en la otra
Después de 10 fechas disputadas en el Torneo “Roberto Crespo” que organiza la Liga Marplatense de Fútbol, sigue habiendo cambios en la cima porque a los que están arriba, les cuesta ganar para sostenerse. Kimberley se convirtió en único líder de la Zona 2, mientras que River y Banfield vuelven a com
Se programó la fecha 7 del Torneo Local
Este sábado se disputará la Séptima Jornada del Torneo “Roberto Crespo” que organiza la Liga Marplatense de Fútbol (LMF) donde Banfield en la Zona 1 pone en juego su liderazgo y en la 2, Atlético Mar del Plata y Kimberley comparten la cima.
Sábado de sexta fecha en el Torneo “Roberto Crespo”
Este sábado se ha programado una interesante sexta fecha del Torneo que organiza la Liga Marplatense de Fútbol y donde, las diferencias en la tabla de posiciones son mínimas, por lo que cualquier cosa puede pasar.
Ahora hay un líder en la Zona 1 y dos en la 2
Después de la quinta fecha del Torneo “Roberto Crespo” Banfield ha quedado como único puntero de la Zona 1 y después del empate de Atlético Mar del Plata, Kimberley comparte la cima con el “Decano”.
El campeón empezó derecho la defensa del título
Argentinos del Sud superó a General Mitre por 3 a 1 en el comienzo de la defensa del título obtenido en 2021. Además, la primera fecha del Torneo “Roberto Crespo” tuvo goleadas, expulsiones y mucho más en una tarde a puro fútbol.