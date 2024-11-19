Torneo Regional

Unión tiene otro U23 y conoce rivales para el Federal

El equipo que dirige técnicamente Ezequiel Santiago Medina sumó uno de los jugadores que necesitaba como ficha U23 y es un jugador del club como Juan Bourdal de destacada actuación en el equipo del torneo local. Además, integrará una zona de 10 equipos por lo que tendrá 18 fechas de fase regular.