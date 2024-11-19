Cruces de playoffs definidos para Deportivo Norte y Atlético Mar del Plata
Huracán de Ingeniero White para el “Aurinegro” y Sporting de Punta Alta para el “Decano”.
Huracán de Ingeniero White para el “Aurinegro” y Sporting de Punta Alta para el “Decano”.
El "Papero" debutará en el certamen el 27 de enero en condición de local ante Ever Ready (Dolores).
El “Dragón” incorporó a dos atacantes para lo que será su participación en el Regional Amateur. Se trata de Ever Ullúa y Jonathan Zárate que serán interesantes variantes ofensivas.
El equipo que dirige técnicamente Ezequiel Santiago Medina sumó uno de los jugadores que necesitaba como ficha U23 y es un jugador del club como Juan Bourdal de destacada actuación en el equipo del torneo local. Además, integrará una zona de 10 equipos por lo que tendrá 18 fechas de fase regular.
El Dragón trabaja para disputar su último partido de local de la primera fase del Torneo Regional Amateur en lo que además podría significar la clasificación a la siguiente instancia.
El Dragón se impuso por 2 a 0 ante El Fortín en Olavarría por la primera fecha del Torneo Regional Amateur. Marcos Rondanina y Matías Cardellino anotarón para el Dragón que ahora tendrá tres partidos consecutivos en condición de local. El primero, el próximo fin de semana, ante Racing de Olavarría.