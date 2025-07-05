Kimberley se quedó con el Super 4 del Torneo Preparación
El "Dragón" se impuso en una cerrada final ante Unión del Super 4 que definía el Torneo Preparación. Fue 77-73 con una gran tarea de Valentín Lofrano.
El "Dragón" se impuso en una cerrada final ante Unión del Super 4 que definía el Torneo Preparación. Fue 77-73 con una gran tarea de Valentín Lofrano.
El "Dragón" y el "celeste" jugarán este viernes 21.30 en el "Domingo Robles" de Peñarol la final del Super 4 del Torneo Preparación.
Las categorías U13, U14 y U15 definirán al campeón este sábado en una jornada a puro básquet. Participan Quilmes, Once Unidos y Peñarol.