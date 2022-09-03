MDQ 06 HC viaja a Quilmes buscando sus primeros puntos

El equipo de Lucas Piersanti tendrá la baja de Carlos Domecq para enfrentar este domingo desde las 16 a Quilmes Athletic Club “B” por la fecha 4 del Torneo Metropolitano “B” de Hockey sobre Césped. La buena noticia es que vuelve a estar convocado Diego Marziali con el equipo de Primera.