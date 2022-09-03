Torneo Metropolitano "B"
MDQ 06 HC cayó en La Plata ante Estudiantes
El equipo que representa a Mar del Plata en el Torneo Metropolitano “B” perdió 4-1 con Estudiantes en La Plata perdiendo una buena oportunidad de seguir trepando en la tabla de posiciones. Los resultados de toda la jornada.
MDQ 06 HC viaja a La Plata para enfrentar a Estudiantes
Los marplatenses viajan este domingo para jugar por la fecha 9 del Torneo Metropolitano “B” como visitante de Estudiantes de La Plata luego de dos jornadas como locales. Lucas Piersanti no podrá contar con Nicolás Capurro.
MDQ 06 HC volvió a ganar y se metió en zona de clasificación
El equipo de Lucas Piersanti venció 2-0 a Lanús en condición de local por la Fecha 8 del Torneo Metropolitano “B” y se metió entre los 8 mejores del certamen. Los goles fueron de Lautaro Rodríguez y Miguel Becco. Todos los resultados de la jornada.
MDQ 06 HC vuelve a jugar en casa
Este domingo, desde las 16.30 en el Sintético Panamericano, MDQ 06 Hockey Club se enfrentará con Lanús por la octava fecha del Torneo Metropolitano “B”. El equipo marplatense acumula 4 partidos sin derrotas y está cerca de ubicarse en zona de clasificación.
MDQ 06 HC no aprovechó su chances y empató ante GEBA “B”
El equipo marplatense jugó buen partido, generó situaciones sobre todo de córner corto pero no las aprovechó. En consecuencia, empató 0-0 con GEBA “B” por la fecha 5 del Torneo Metropolitano “B”.
MDQ 06 HC recibe a GEBA “B” para ratificar su crecimiento
Este domingo desde las 16 en el Sintético Panamericano, MDQ 06 Hockey Club recibirá por la Fecha 5 del Torneo Metropolitano “B” a GEBA “B” buscando ratificar lo que logró la semana pasada: el primer triunfo de la temporada en la competencia. Además, jugarán todas las categorías formativas.
MDQ 06 HC ganó su primer partido de la temporada
El equipo de Lucas Piersanti logró un valioso triunfo ante Quilmes “B” por 4 a 3 para sumar sus primeros puntos de la temporada en el Torneo Metropolitano “B”. Los goles fueron de Lautaro Rodríguez -2-, Mateo Raimondi y Tadeo Césari. El repaso de toda la jornada.
MDQ 06 HC viaja a Quilmes buscando sus primeros puntos
El equipo de Lucas Piersanti tendrá la baja de Carlos Domecq para enfrentar este domingo desde las 16 a Quilmes Athletic Club “B” por la fecha 4 del Torneo Metropolitano “B” de Hockey sobre Césped. La buena noticia es que vuelve a estar convocado Diego Marziali con el equipo de Primera.
Derrota de MDQ 06 HC como local ante San Fernando “B”
El equipo marplatense perdió esta tarde en el Sintético Panamericano frente a San Fernando “B” por 5 a 2 en su presentación por la tercera fecha del Torneo Metropolitano “B”. Además, los resultados de todas las categorías que participaron. La próxima fecha visitarán a Quilmes “B” el domingo próximo.
Carlos Domecq: “Volver al Metropolitano es una gran satisfacción para el club”
El experimentado jugador de MDQ 06 HC habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el partido que jugarán este domingo ante QHS por el Torneo Metropolitano “B” en “La Josefa” después de dos años de ausencia en la categoría: “estamos muy ansiosos”.