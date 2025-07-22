Se viene la Octava Edición del Torneo "Dragón Verde"
El próximo sábado comenzará el Torneo "Dragón Verde" que organiza el Club Kimberley y es un clásico del fútbol infanto-juvenil.
El próximo sábado comenzará el Torneo "Dragón Verde" que organiza el Club Kimberley y es un clásico del fútbol infanto-juvenil.
Con el clima acompañando de principio a fin, el certamen infanto-juvenil organizado por el Club Atlético Kimberley tuvo un cierre a la altura a lo largo de este domingo 3 de agosto donde se disputaron las finales y partidos por el tercer puesto.
Desde este sábado 23 y hasta el domingo 31 de julio inclusive tendrá lugar en la Villa Deportiva del Club Atlético Kimberley una nueva edición del certamen infantil que nuclea a chicos desde la categoría 2011 hasta 2016 y que contará con más de 100 equipos participantes.