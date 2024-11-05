Torneo de la Primera División

Aldosivi volvió al triunfo en el debut de Somoza

El “Tiburón” ganó después de 11 partidos y fue 2-1 ante Rosario Central en el Minella por la fecha 6 del Torneo de la Liga Profesional. En el primer tiempo abrió la cuenta Andrés Ríos, luego empató el zaguero Báez y sobre el final, Leandro Maciel le dio la oportunidad de sumar de a tres por primera