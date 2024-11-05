Torneo de la Primera División

Aldosivi festejó en el Palacio Municipal y José Moscuzza alzó la copa de campeón
El "Tiburón" fue recibido por el intendente Guillermo Montenegro antes de salir al balcón para celebrar con los hinchas.
El "Tiburón" fue recibido por el intendente Guillermo Montenegro antes de salir al balcón para celebrar con los hinchas.
El “Tiburón” ganó después de 11 partidos y fue 2-1 ante Rosario Central en el Minella por la fecha 6 del Torneo de la Liga Profesional. En el primer tiempo abrió la cuenta Andrés Ríos, luego empató el zaguero Báez y sobre el final, Leandro Maciel le dio la oportunidad de sumar de a tres por primera