Torneo 2021

Otra vez, Aldosivi se quedó sin nada en Mar del Plata

El “Tiburón” pasó de la risa al llanto en un minuto porque tuvo un penal a favor que Arias le atajó a Andrada y apenas un minuto después, Javier Correa anotó el gol que abrió el marcador de contragolpe. Sobre el final del partido, Ignacio Piatti anotó el segundo para Racing en una jugada muy similar