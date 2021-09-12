Torneo 2021
Se desgarró Cerro y será baja ante River
Aldosivi goleó al campeón y sigue en racha
Aldosivi espera por el campeón
Aldosivi estuvo a punto de ganarlo en Tucumán pero sigue mejorando
Aldosivi rompió el maleficio y volvió a ganar en Mar del Plata
Después de una semana tranquila, Aldosivi espera por Defensa y Justicia
Otra vez, Aldosivi se quedó sin nada en Mar del Plata
El “Tiburón” pasó de la risa al llanto en un minuto porque tuvo un penal a favor que Arias le atajó a Andrada y apenas un minuto después, Javier Correa anotó el gol que abrió el marcador de contragolpe. Sobre el final del partido, Ignacio Piatti anotó el segundo para Racing en una jugada muy similar
Con dos modificaciones, Aldosivi espera por Racing
El entrenador Fernando Gago no podrá contar con los lesionados Francisco Grahl y Pablo Becker por lo que incluyó en la lista a Gastón Gil Romero que venía recuperandose de una lesión y el juvenil Manuel Panaro. Este martes, a las 18.45 en el Minella recibe a Racing Club por la fecha 3 del Torneo 202
Fernando Gago: “Hubo una mejora importante”
El entrenador de Aldosivi habló en conferencia de prensa luego del buen triunfo ante Platense como visitante y destacó que los jugadores “tuvieron entereza y ganas para jugar el partido. Lo supieron jugar y sufrir”.
Aldosivi mejoró y le ganó bien a Platense
El equipo de Fernando Gago mostró una mejor versión respecto del debut y superó como visitante a Platense por 1 a 0 en la fecha 2 del Torneo 2021. El único gol lo marcó Lautaro Guzmán en el complemento mientras que Grahl fue el mejor jugador de la cancha.