“A todo Tango” llega al chalet "Ave María” con entrada libre y gratuita
A cargo de los cantantes Laura Pirruccio y José Antonio Boccanfuso, los cuales prometen un show único. Este sábado a las 20 en el chalet "Ave María", ubicado en Alem 2469.
A cargo de los cantantes Laura Pirruccio y José Antonio Boccanfuso, los cuales prometen un show único. Este sábado a las 20 en el chalet "Ave María", ubicado en Alem 2469.
José Antonio Boccanfuso, conocido como Tony Tango, fue reconocido con el premio “Reina del Plata”, en categoría “Cantante solista de tango masculino” entregado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.