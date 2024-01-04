Juntos le exige a Alonso que de explicaciones por el crimen de Tomás
Senadores pidieron que ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, detalle el operativo llevado a cabo en Santa Teresita. "Es crítica la capacidad de prevención", afirmaron.
Senadores pidieron que ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, detalle el operativo llevado a cabo en Santa Teresita. "Es crítica la capacidad de prevención", afirmaron.
El letrado será el abogado del joven asesinado en Santa Teresita, en un hecho similar al crimen de Fernando Báez Sosa.