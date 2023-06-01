Tolosa Paz: “Lo que la gente quiere es vivir sin Vidal como gobernadora”

La primera precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, consideró que “la vida que quiere la gente” en ese distrito es sin María Eugenia Vidal “como gobernadora”, y afirmó que los dirigentes del oficialismo “pueden mirar a los oj