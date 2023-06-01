Tolosa Paz confirmó que será candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires
La ministra de Desarrollo Social de la Nación aseguró que acompañará la postulación presidencial de Daniel Scioli.
La ministra de Desarrollo Social de la Nación aseguró que acompañará la postulación presidencial de Daniel Scioli.
En alusión al debate de candidatos realizado en TN, sostuvo que "(Diego) Santilli no vive de su salario, no puede explicar de qué vive" y es por esto que "está lejos de la realidad de la gente".
La candidata expuso ante el Consejo Agroindustrial Argentino. También dijo que la prohibición de despidos terminará cuando termine la pandemia.
La precandidata del oficialismo en la provincia de Buenos Aires apuntó contra el “entrecruzamiento” de candidatos en Juntos.
La precandidata del FdT exhortó a los fiscales del partido a "defender el proyecto de producción y empleo que va a reconstruir la Argentina, frente a otro de ajuste, cierres y especulación financiera".
La primera precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, consideró que “la vida que quiere la gente” en ese distrito es sin María Eugenia Vidal “como gobernadora”, y afirmó que los dirigentes del oficialismo “pueden mirar a los oj