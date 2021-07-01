Tokio
Tokio 2020: comienza el relevo de la antorcha olímpica en medio de temores por el Covid-19
Elevan la alerta sanitaria en Tokio por el avance incontrolable del coronavirus
La antorcha olímpica de Tokio 2020 mantendrá su recorrido original
Tokio vuelve a cerrar bares tras récord de casos
El coronavirus vuelve a poner en peligro la cita olímpica en Tokio
Los Juegos de Tokio podrían realizarse en una versión reducida
La capital de Japón suma más de 100 casos de coronavirus en 24 horas
La cifra que registró Tokio este jueves representa el número más alto en dos meses, cuando en el país aún regía el estado de emergencia. Sin embargo, las autoridades aseguraron que no está en sus planes pedir que se vuelvan a cerrar los negocios.