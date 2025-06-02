Tobías Cervera, el marplatense campeón con Platense y codiciado por Aldosivi
El "Calamar" logró consagrarse como campeón del fútbol argentino y lo celebró el marplatense Tobías Cervera, parte del plantel de la dupla Orsi-Gómez.
El "Calamar" logró consagrarse como campeón del fútbol argentino y lo celebró el marplatense Tobías Cervera, parte del plantel de la dupla Orsi-Gómez.
Solo resta que el “Tiburón” se ponga de acuerdo con Rosario Central sobre el cargo del préstamo.
La Selección que integra el marplatense cayó por 5-0 frente a Japón en las Eliminatorias de Asia.
El delantero marplatense fue presentado en el "Tiburón" como nueva incorporación hasta fin de año a préstamo desde Rosario Central.
Con su doblete para dar vuelta el partido contra Brown de Adrogué, el delantero alcanzó los ocho gritos en el torneo y dejó de ser solo una promesa.
El juvenil de Aldosivi Tobías Cervera que ha sido convocado en varias oportunidades y ha debutado en Primera, firmó su primer contrato profesional con la instituciòn marplatense.