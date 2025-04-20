Ledesma celebró su carrera 409 con un destacado octavo puesto en Toay
Christian Ledesma ya es el piloto con más presencias en el TC junto a Ortelli y lo celebró con un octavo puesto en la carrera de Toay.
Christian Ledesma ya es el piloto con más presencias en el TC junto a Ortelli y lo celebró con un octavo puesto en la carrera de Toay.
Después de clasificar 12°, el marplatense Christian Ledesma correrá este domingo la carrera especial del TC en Toay y a la vez, con 409 presentaciones, será el piloto junto con Ortelli de mayor cantidad de presencias.
Christian Ledesma parecía que no iba a tener un buen domingo pero avanzó 20 puestos en la final del TC en Toay, La Pampa. Ganó Mariano Werner que es líder de la Copa de Oro.
El marplatense Christian Ledesma terminó 22° la clasificación del Turismo Carretera en Toay. La "pole" fue para Mariano Werner.
El piloto de Mar del Plata participó de la fecha especial del TC en el circuito pampeano pero sólo estuvo 7 vueltas en la final. El ganador fue Mariano Werner con Mustang.