Tiziano Prome
Argentina y Tiziano Prome jugarán por el 11° puesto en el Mundial
Argentina, con Prome, ganó en el inicio de la Reclasificación
Argentina tendrá que jugar por el 9º puesto
Argentina, con Tiziano Prome, cayó ante Australia
Argentina U17 cayó ante Polonia en el Mundial con presencia de Prome
Argentina debutó en el Mundial U17 con Tiziano Prome
Prome citado para el Mundial U17
El cuerpo técnico que conduce Leo Gutiérrez dio a conocer la lista de 12 jugadores que representarán a nuestro país en el Mundial de la categoría, que se disputará desde el 2 de julio en Málaga. Por la lesión de uno de los jugadores designados, fue llamado como su reemplazante el marplatense Tiziano
Tiziano Prome se consagró subcampeón en el Sudamericano U18
Argentina cayó 73-59 ante Brasil en la final del Sudamericano de Caracas y finalizó en segundo lugar. Los de Mandole supieron resistir el poderío físico de su rival, que se distanció a base de triples. El marplatense Tiziano Prome colaboró con 3 unidades en el juego decisivo.
Argentina goleó a Chile y empieza a afianzarse en el Sudamericano
El equipo nacional U18 venció sin atenuantes por 95 a 38 a la Selección “trasandina” con 10 puntos anotados por el marplatense Tiziano Prome que tuvo una buena participación. Mañana se medirán con Venezuela.
Argentina, con Prome, tuvo un buen debut en el Sudamericano U18
El equipo nacional superó a Ecuador dando vuelta el juego sobre el final del mismo para imponerse por 75 a 73. La figura fue Dylan Bordón con 25 puntos, mientras que el marplatense Tiziano Prome estuvo en cancha y terminó sumando 2 unidades.
Tiziano Prome jugará el Sudamericano U18 con Argentina
El marplatense Tiziano Prome que actualmente juega en Bahía Basket, ingresó en la convocatoria final para integrar la Selección Argentina U18 que disputará el campeonato sudamericano.
Argentina ganó en los dos Pre-Mundiales U16
El Seleccionado Masculino, con Tiziano Prome como titular, superó a Brasil por 98 a 52 en su segunda victoria consecutiva por el Pre-Mundial; mientras que las damas lograron el primer triunfo ante Chile por 69 a 53 con la presencia de la marplatense Juana Barrionuevo.