Título Argentino Vacante

Revancha para Ronner: peleará por el Cinturón Argentino Mediano el sábado
Carlos Ronner peleará con Iván Actis el sábado en la localidad cordobesa de Sampacho donde estará en juego el Título Argentino Mediano.
Carlos Ronner peleará con Iván Actis el sábado en la localidad cordobesa de Sampacho donde estará en juego el Título Argentino Mediano.
El marplatense Ezequiel “El León” Acosta peleará este sábado en el Palacio de los Deportes por su primer título profesional. Se enfrentará por el Cinturón Argentino Semi Pesado con Walter Gabriel Sequeira. Además, peleará Santaigo “El Tren” Sánchez.