titulo argentino

“El León” Acosta es campeón argentino

Ezequiel Acosta venció por puntos en fallo unánime al rival más complicado que ha tenido en su carrera profesional, Walter “El Yacaré” Sequeira para quedarse con el Cinturón Argentino Medio Pesado y consagrarse campeón por primera vez. Un escalón más para su carrera deportiva. Además, ganó Santiago