titulo argentino

Bastida volvió a ser El Tornado y es campeón argentino
El marplatense Lucas Bastida venció por KO Técnico en la octava vuelta a Nahuel "Caña" García y se consagró campeón argentino SuperMediano en Córdoba.
El marplatense Lucas Bastida venció por KO Técnico en la octava vuelta a Nahuel "Caña" García y se consagró campeón argentino SuperMediano en Córdoba.
Ezequiel Acosta venció por puntos en fallo unánime al rival más complicado que ha tenido en su carrera profesional, Walter “El Yacaré” Sequeira para quedarse con el Cinturón Argentino Medio Pesado y consagrarse campeón por primera vez. Un escalón más para su carrera deportiva. Además, ganó Santiago
El marplatense Ezequiel "El León" Acosta peleará este sábado en el Palacio de los Deportes por su primer título profesional. Se enfrentará por el cinturón Argentino Semi Pesado con Walter Gabriel Sequeira. Además, peleará Santiago "El Tren" Sánchez.