Tina Turner: a los 80 años regresó al número uno de Billboard
La diva de la música se juntó con DJ Kygo para un remix de “What’s Love Got To Do With It”, uno de sus clásicos que formó parte de su disco Private Dancer, lanzado en 1984.
La diva de la música se juntó con DJ Kygo para un remix de “What’s Love Got To Do With It”, uno de sus clásicos que formó parte de su disco Private Dancer, lanzado en 1984.
La cantante estadounidense de 80 años de edad realizó una nueva versión de su tema “What’s Love Got To Do With It”, uno de sus clásicos que ocupó la primera posición en la lista The Billboard Hot 100 en 1984.
La artista que triunfa en el certamen español, habló con El Marplatense sobre sus inicios musicales en la ciudad con el grupo Fantasy, su pasión por el arte y las repercusiones, luego de haber cautivado con su voz a toda la audiencia internacional.