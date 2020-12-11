Un senador marplatense pidió modificar la ley que prohibe la venta de pintas superiores a 350cc
Tras la clausura de "Tiki Bar", Lucas Fiorini presentó un proyecto para modificar la normativa vigente.
Tras la clausura de "Tiki Bar", Lucas Fiorini presentó un proyecto para modificar la normativa vigente.
Así lo hicieron saber Vilma Baragiola y Cristina Coria. "El rubro gastronómico es uno de los sectores productivos mas golpeados y por lo tanto solicitamos repensar algunas normativas", dijo Baragiola en el pedido realizado a la Legislatura bonaerense.
Desde la Provincia salieron a criticar la posición ejercida por las autoridades locales que analizaron la clausura del reconocido bar como algo "desmedido". Concejales, funcionarios y empresarios salieron a cuestionar la decisión del REBA provincia, al tiempo que ya avanza un proyecto de Ley. Todos
El Secretario de Gobierno Santiago Bonifatti aclaró que el municipio no clausuró "Tiki Bar" y detalló cuáles son las situaciones en las cuales Inspección General interviene en este tipo de establecimientos.
El reconocido local "Tiki Bar" fue cerrado esta madrugada por personal de REBA por vender "pintas" de 500 cc y el máximo permitido es de 330.