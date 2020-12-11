Efecto Tiki: siguen los cruces entre la Provincia y el Municipio por los vasos de cerveza

Desde la Provincia salieron a criticar la posición ejercida por las autoridades locales que analizaron la clausura del reconocido bar como algo "desmedido". Concejales, funcionarios y empresarios salieron a cuestionar la decisión del REBA provincia, al tiempo que ya avanza un proyecto de Ley. Todos