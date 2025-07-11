ATE se moviliza por la incorporación de trabajadores "precarizados"

En el marco de la lucha por el pase a planta permanente de trabajadores en los hoteles de Antártida y Tierra del fuego, se realizó una concentración para pedir la inclusión de 6 trabajadores que tienen entre 3 y 6 años de antigüedad y que "fueron apartados sin fundamentos", según denunciaron..