Mar del Plata promocionó su oferta turística y cultural en la Fiesta Nacional del Invierno
La ciudad contó con un stand propio, degustaciones de alfajores y una presentación de su nueva identidad “Visit Mar del Plata”.
La ciudad contó con un stand propio, degustaciones de alfajores y una presentación de su nueva identidad “Visit Mar del Plata”.
El radical K se impuso ante la actual mandataria, Rosana Bertone, por 12 puntos y despejó así las posibilidades de balotaje.
La puja es entre la gobernadora Bertone y el radical K Melella. Para ganar en primera vuelta hay que superar el 50%.
A pesar de la falta de suministro eléctrico, las votaciones en Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego continúan desarrollándose, aunque con mayor lentitud que lo habitual.
Tierra del Fuego se sumó este miércoles a los distritos que elegirán gobernador antes que presidente. La única provincia que aún no confirmó la fecha de votación es Chaco.
En el marco de la lucha por el pase a planta permanente de trabajadores en los hoteles de Antártida y Tierra del fuego, se realizó una concentración para pedir la inclusión de 6 trabajadores que tienen entre 3 y 6 años de antigüedad y que "fueron apartados sin fundamentos", según denunciaron..