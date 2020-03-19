tienda leon

La empresa Tienda León cortará sus viajes el próximo miércoles
Los servicios de transporte quedarán suspendidos hasta nuevo aviso, según informaron desde la empresa en un comunicado.
Los servicios de transporte quedarán suspendidos hasta nuevo aviso, según informaron desde la empresa en un comunicado.
Se trataría de una persona de nacionalidad española que venía tosiendo en el trayecto. El mismo fue atendido por Same y llevado al Hospital Interzonal de Agudos, donde se encontrará totalmente aislado.