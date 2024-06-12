Despertar Vocación, una iniciativa del Municipio para que "más jóvenes sean parte del mundo de la tecnología"
Esta edición cuenta con 18 visitas ya programadas a escuelas municipales y se prevé que para fin de año alcance a 4000 alumnos.
Esta edición cuenta con 18 visitas ya programadas a escuelas municipales y se prevé que para fin de año alcance a 4000 alumnos.
La jornada es gratuita y se desarrollará el 15 de octubre en el Centro Cultural Terminal Sur.
Se trata de una iniciativa destinada a secundarias municipales y provinciales de General Pueyrredon, que tiene por objetivo despertar el interés de los estudiantes en las carreras vinculadas al mundo de las TIC. Se prevé que para fin de año sean 4000 los alumnos de escuelas de la ciudad alcanzados p
El Gobierno suspendió la inscripción del registro especial de empresas, situación que el sector en Mar del Plata observó como positiva y asumieron que “tal cual estaba planteada iba a tener un costo altísimo”.
Así lo expresaron desde la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata, en relación a la migración de empresas locales al exterior por el alto valor de impuestos que tienen que afrontar. Además agregaron que "no existe ningún país en el mundo que esté poniendo un i