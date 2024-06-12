"En 2018 se fueron 4 empresas por semana a facturar a otro país"

Así lo expresaron desde la Asociación de Tecnologías de la Información y la Comunicación de Mar del Plata, en relación a la migración de empresas locales al exterior por el alto valor de impuestos que tienen que afrontar. Además agregaron que "no existe ningún país en el mundo que esté poniendo un i