Rosalía y The Weeknd, juntos en el remix de “Blinding Lights”
Luego de varios rumores, los artistas presentaron la inesperada colaboración.
Luego de varios rumores, los artistas presentaron la inesperada colaboración.
Su disco “After Hours” fue elegido como uno de los mejores del año, pero el cantante canadiense no apareció en ninguna categoría.
El cantautor canadiense brindó el primer show virtual de esta app de videos cortos, plataforma en la que su hit “Blinding Lights” se volvió viral.
Inspirándose en el éxito del challenge de su canción Blinding Lights, hará una experiencia inmersiva y a beneficio. Tenés que inscribirte antes. Acá toda la data.