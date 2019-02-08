The Police Men homenajeó a la legendaria banda en Espacio Clarín
La banda tributo se presentó en el escenario de Alberti 1242 reviviendo los mejores clásicos de la banda británica The Police.
La banda tributo se presentó en el escenario de Alberti 1242 reviviendo los mejores clásicos de la banda británica The Police.
Espacio Clarín recibió este jueves a la música de Tunay, Julián Volpato y The Police Men. Todas las actividades que se realizan en el espacio de Alberti 1242, son con entrada libre y gratuita