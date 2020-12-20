Lady Di: la noche en que Richard Gere y Sylvester Stallone se enfrentaron por ella
Una anécdota narrada en el libro autobiográfico de su íntimo amigo Elton John que salió a la luz por el éxito de la serie The Crown.
Una anécdota narrada en el libro autobiográfico de su íntimo amigo Elton John que salió a la luz por el éxito de la serie The Crown.
La serie reavivó la historia del príncipe Carlos como marido infiel de Diana de Gales, una situación que el heredero al trono británico lleva años intentando olvidar.
La actriz de 'Tenet' interpretará a la Princesa Diana en las temporadas 5 y 6 de la serie sobre la vida de la reina Isabel II de Inglaterra.