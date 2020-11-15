La industria textil ya está un 20% por encima de los niveles prepandemia
Así lo aseguró el presidente de la Fundación Pro Tejer, Yeal Kim. Destacó que durante 2020 el sector invirtió y creó empleo en cifras superiores a las de 2019.
Así lo aseguró el presidente de la Fundación Pro Tejer, Yeal Kim. Destacó que durante 2020 el sector invirtió y creó empleo en cifras superiores a las de 2019.
El presidente de la Cámara local Juan Pablo Maisonnave adelantó que, si bien los empresarios mantienen una buena expectativa para este verano, actualmente se encuentran "planificando en el aire" en el marco de una situación macroeconómica "muy inestable".
Distintos referentes de la actividad económica local mantuvieron una reunión con el ministro de Producción y Trabajo en Mar del Plata. Juan Pablo Maisonnave, por el rubro textil, y Domingo Contessi, en representación del puerto, hicieron un balance del encuentro en el marco de la situación y las pro
Lo aseveró Juan Pablo Maisonnave, el titular de la Cámara Textil de Mar del Plata, al remarcar el complejo contexto que también afecta al sector. "Lo que preocupa es lo que se ve para adelante porque no hay nada claro", afirmó.