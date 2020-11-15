Reforma laboral y tributaria: los pedidos de empresarios marplatenses al gobierno

Distintos referentes de la actividad económica local mantuvieron una reunión con el ministro de Producción y Trabajo en Mar del Plata. Juan Pablo Maisonnave, por el rubro textil, y Domingo Contessi, en representación del puerto, hicieron un balance del encuentro en el marco de la situación y las pro